كشف الدكتور محمود شلبي مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، حكم الزواج الثاني للرجل، سواء كان بعلم زوجته الأولى، أم دون علمها.

وأثير جدلًا خلال الفترة الماضية، بسبب الأنباء التي تم تداولها عن تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، أحد البنود التي تقضي بضرورة إخبار الرجل زوجته حال زواجه مرة ثانية.

وقال شلبي في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، إن الزواج من زوجة ثانية جائز شرعًا طالما توافرت فيه شروط وأركان الزواج فهو جائز ولا شيء فيه، مشيرًا إلى أنه ليس من شروط الزواج الثاني ولا أركانه أن يكون بعلم الزوجة، وبالتالى فهنا الزواج صحيح".

ونوه مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إلى أن عدم إخبار الزوجة الأولى بالزواج الثاني فهو فعل خطأ، لأنه أهدر حق من حقوقها حيث أنه لو تضررت الزوجة من زواجه الثاني فلها ألا تستمر معه، وهو بإخفائه لزواجه الثاني ضيّع هذا الحق، لأنه قطعا سيقصر معها في حقوقها تجاهه كأن يتغيب عن المنزل لأيام ويبيت لدى زوجته الأخرى وما إلى ذلك"، متابعًا:"الزواج صحيح وتصرف الزوج خاطئ".

