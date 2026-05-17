كشف مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة موقف الحاصلين على نموذج 10 تصالح، وفقًا لقانون التصالح القديم، فيما يتعلق بإدخال المرافق للعقارات الخاصة بهم.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، إنه يُشترط بالنسبة للحاصلين على نموذج 10 تصالح تقديم طلب للحصول على شهادة مطابقة أولًا.

وأضاف المصدر أن التقديم على شهادة المطابقة يتم من خلال المراكز التكنولوجية بمختلف أحياء العاصمة.

وكانت محافظة القاهرة قد عمّمت توجيهات على الأحياء خلال الأيام الماضية، تتعلق بتسهيلات جديدة خاصة بإدخال المرافق للعقارات الحاصلة على "نموذج 8" وفق قانون التصالح الجديد.

وشملت التوجيهات بدء تجديد الخطابات الموجهة إلى شركات المرافق المختلفة (الكهرباء، المياه، الغاز، الصرف الصحي) للحاصلين على نموذج 8 الذين لم يتمكنوا من إدخال المرافق حتى الآن.

وتتضمن التيسيرات الجديدة لأصحاب نموذج 8 بالقاهرة عدم اشتراط تقديم طلب مطابقة جديد إلى الهيئة الهندسية، وهو ما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الإجراءات المطلوبة.

ويُشترط للاستفادة من هذه التسهيلات بالنسبة للحاصلين على نموذج 8 نهائي، ألا يكون قد مر عام كامل على إصدار النموذج. وفي حال عدم مرور عام على صدوره، يتم تجديد خطاب المرافق من الهيئة الهندسية دون الحاجة إلى تقديم طلب مطابقة جديد.