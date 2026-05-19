شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما عنيفا على حاكم ولاية ماريلاند ويس مور، واصفا إياه بـ"الحاكم الفاسد"، وكشف عن عملية انتخابية مشبوهة تتضمن إرسال 500 ألف بطاقة اقتراع بريدية غير قانونية، محذّرا من أن هذا الأمر يحرم المرشحين الجمهوريين من أي فرصة حقيقية في المنافسة.

ترامب ينتقد حاكم ماريلاند ويزعم إرسال بطاقات اقتراع غير قانونية

اتهم دونالد ترامب، السلطات المحلية في ولاية ماريلاند بإرسال 500 ألف بطاقة اقتراع بريدية "غير قانونية"، مشيرا إلى أن الجهات المعنية نجحت في كشف هذا الأمر.

زعم ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين، أن هناك نوايا مُبيتة لإرسال 500 ألف بطاقة اقتراع بريدية أخرى في الفترة المقبلة دون أن يعلم أحد حتى الآن مصير الدفعة الأولى من البطاقات التي تم إرسالها بالفعل إلى الناخبين.

اتهامات بتوجيه الأصوات للديمقراطيين وضياع فرص المرشحين الجمهوريين

أوضح الرئيس الأمريكي، أن العديد من هذه البطاقات الانتخابية ذهبت مباشرة إلى الناخبين المنتمين للحزب الديمقراطي، معتبرا أن هذا التوجيه الممنهج يعني بوضوح أن أي مرشح جمهوري يخوض الانتخابات في ولاية ماريلاند لن يملك أي فرصة حقيقية للمنافسة أو الفوز.

وأضاف ترامب، أنه بات يُدرك الآن السبب الحقيقي وراء تصنيف ماريلاند كولاية ديمقراطية بشكل تلقائي، مرجحا أن هذا الوضع مستمر منذ سنوات طويلة.

هجوم حاد على الحاكم ويس مور ومطالبات بتحقيق فوري

كما وجّه الرئيس ترامب، اتهامات لحاكم ماريلاند ويس مور، بالسماح بحدوث هذه "التجاوزات الانتخابية" لضمان فوز المرشحين الديمقراطيين بالانتخابات.

واختتم دونالد ترامب، موقفه بالتحذير من استمرار هذا الوضع، مؤكدا أنه سيطلب بشكل رسمي من المدعي العام للولايات المتحدة ووزارة العدل إجراء تحقيق قضائي فوري وشامل لكشف ملابسات هذه الواقعة.