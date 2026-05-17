أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لأول مرة، لرصد ومتابعة حركة الحافلات السياحية الناقلة لحجاج الحج السياحي البري منذ انطلاقها من ميناء نويبع البحري وحتى عودتها إلى الأراضي المصرية، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات «ETIT».

الوزارة: "منظومة إلكترونية متكاملة" لمتابعة الحافلات

يأتي ذلك استكمالًا للمنظومة الإلكترونية المتكاملة التي أطلقتها الوزارة لأول مرة لتتبع الحافلات السياحية داخل وخارج الحدود المصرية، تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتطوير منظومة الحج السياحي وتوظيف الحلول التكنولوجية الحديثة لمتابعة رحلات الحج البري.

سامية سامي: "رصد حركة الحافلات" على مدار الساعة

من جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة تتولى من خلال غرفة العمليات متابعة مواقع وحركة الحافلات السياحية بشكل لحظي وعلى مدار الساعة.

"متابعة الرحلات" من نويبع حتى مكة والمدينة

أضافت أن فريق العمل الفني المشترك بين الإدارة العامة للنقل السياحي والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات يتابع مسار الرحلات بداية من ميناء نويبع البحري، مرورًا بميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري ومنطقة النوارية بمكة المكرمة، وحتى وصول الحجاج إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك خلال رحلة العودة إلى مصر.

"قياس السرعة والمسار" للحافلات لحظيًا

من جانبه، أوضح المهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة، أن الفريق المختص يتولى متابعة حركة كل حافلة سياحية على حدة من خلال أنظمة التتبع الإلكتروني المركبة بها.

وأشار إلى أن المنظومة تتيح قياس سرعة الحافلات ومساراتها بشكل لحظي، والتأكد من التزامها بخط السير المعتمد وانتظام التشغيل، إلى جانب إعداد تقارير دورية تتضمن مواقع الحافلات وحالة سيرها وأية ملاحظات تشغيلية.

"تواصل مباشر" مع السائقين والمشرفين لتذليل العقبات

أكد مدير الإدارة العامة للنقل السياحي أن فرق المتابعة تتواصل بشكل مباشر مع المشرفين والسائقين على متن الحافلات للتدخل الفوري عند الحاجة، فضلًا عن التنسيق المستمر مع لجان الوزارة بالمنافذ البرية والبحرية، بما يضمن تذليل أي عقبات وتأمين وصول الحجاج بأمان ويسر.

"130 حافلة" تنقل نحو 6 آلاف حاج سياحة

أشارت الوزارة إلى أنه من المقرر استمرار رحلات الحج السياحي البري المتجهة من مصر إلى المملكة العربية السعودية حتى 18 مايو الجاري، حيث تنقل نحو 6 آلاف حاج سياحة مصري على متن 130 حافلة سياحية ضمن خطة تشغيل متكاملة للموسم الحالي.