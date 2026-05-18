واصلت بعثة الحج السياحي جهودها لمتابعة موسم الحج الحالي، ورصد مستوى الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المصريين، بالتزامن مع استمرار رحلات نقل الحجاج برًا وجوًا إلى الأراضي المقدسة، في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الحج السياحي.

سامية سامي: "مرور ميداني" على أماكن إقامة الحجاج

من جانبها، كلفت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي، جميع أعضاء اللجان الفرعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتواجد الميداني والمرور على أماكن إقامة حجاج السياحة.

وأكدت أن الهدف من تلك الجولات هو الاطمئنان على الحجاج بمختلف برامج الحج السياحي «الخمس نجوم والاقتصادي والبري»، إلى جانب التأكد من التزام الشركات بالبرامج المعتمدة والمتعاقد عليها مع الحجاج.

"التزام كامل" من الشركات ببرامج الحج

وكشفت التقارير الأولية التي تلقتها بعثة الحج السياحي عن وجود التزام كامل من شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج، خاصة فيما يتعلق بمستوى السكن والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

سامية سامي: "استمرار المتابعة" حتى وصول آخر حاج

أكدت رئيس مكتب شؤون الحج السياحي استمرار تواجد اللجان الميداني على مدار الساعة، والتدخل الفوري حال وجود أي شكاوى، مع التعاون المستمر مع الشركات لخدمة الحجاج.

وأضافت أن كافة لجان السياحة ستواصل عملها حتى وصول آخر حاج إلى الأراضي المقدسة، استعدادًا لبدء مرحلة جديدة من أعمال البعثة الخاصة بالمشاعر المقدسة.

"تعاون كامل" بين الوزارة والغرفة لخدمة الحجاج

أشادت سامية سامي بحالة التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، مؤكدة أن أعمال البعثة تُدار بروح الفريق لخدمة ضيوف الرحمن، مع إعداد تقارير دورية تُرفع إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار لمتابعة أحوال الحجاج.

أحمد إبراهيم: "انتظام كامل" لرحلات الحج السياحي

من جانبه، أكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج السياحي ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، انتظام جميع أعمال الحج السياحي حتى الآن، خاصة ما يتعلق برحلات نقل الحجاج برًا وجوًا، والتي تسير بصورة منتظمة.

"إقامة مميزة" وخدمات متكاملة للحجاج

أوضح أحمد إبراهيم أن الحجاج يقيمون في فنادق مميزة قريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن كافة برامج الحج السياحي، بما فيها الاقتصادي والبري، تتضمن تقديم وجبات طوال الرحلة.

وأضاف أن بعض الفنادق وفرت حافلات لنقل الحجاج من وإلى المسجد الحرام، تيسيرًا عليهم خلال أداء المناسك.

وليد خليل: "منافسة غير مسبوقة" بين الشركات

في السياق ذاته، أكد وليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الموسم الحالي يشهد منافسة قوية وغير مسبوقة بين شركات السياحة لخدمة حجاجها على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن هذه المنافسة تشمل تقديم خدمات إضافية وتحسين جودة السكن ووسائل النقل، إلى جانب الاهتمام الكبير بتأهيل المشرفين وحسن معاملة الحجاج والعمل على حل أي مشكلات تواجههم طوال الرحلة.

"متابعة على مدار الساعة" لدعم الشركات والحجاج

أكد وليد خليل أن غرفة شركات السياحة تتابع بشكل مستمر، من خلال ممثليها داخل لجان البعثة، جهود الشركات في خدمة الحجاج، مع تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لضمان نجاح الموسم الحالي وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن.