كشف مصدر مسؤول بـغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن بدء الاستعدادات المكثفة لموسم العمرة الجديد 1448هـ، بالتزامن مع إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية تفاصيل تقويم الموسم ومواعيد إصدار التأشيرات واستقبال المعتمرين.

مصدر: "إصدار تأشيرات العمرة" يبدأ نهاية مايو

أوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حددت يوم 31 مايو 2026 موعدًا لبدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى الأراضي السعودية، في إطار الاستعدادات المبكرة للموسم الجديد.

"تصاريح العمرة" عبر تطبيق نسك بداية يونيو

أشار المصدر إلى أن دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك سيبدأ اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، ضمن خطة المملكة لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المعتمرين.

غرفة شركات السياحة: "تنسيق مستمر" مع الجانب السعودي

أكد المصدر أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين شركات السياحة المصرية والجهات السعودية المختصة، لضمان تنظيم الموسم الجديد بصورة جيدة، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين المصريين منذ بدء إجراءات السفر وحتى العودة إلى أرض الوطن.

"9 مارس 2027" آخر موعد لإصدار التأشيرات

أضاف المصدر أن وزارة الحج السعودية حددت يوم 9 مارس 2027 كآخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة، بينما سيكون يوم 23 مارس من العام نفسه آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية.

مصدر: "7 أبريل" آخر موعد لمغادرة المعتمرين

أوضح المصدر أن السلطات السعودية حددت يوم 7 أبريل 2027 كآخر موعد لمغادرة المعتمرين، مع التشديد على ضرورة التزام شركات العمرة والوكلاء الخارجيين بالمواعيد والتعليمات المنظمة للموسم.

"خدمات إلكترونية" لتسهيل إجراءات العمرة

أشار المصدر إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية تواصل تطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بموسم العمرة، بما يشمل اعتماد التعاقدات النهائية بين شركات العمرة والوكلاء الخارجيين، وإطلاق خدمات تصميم الباقات الإلكترونية الخاصة بالسكن والنقل والإعاشة والخدمات الإثرائية.

غرفة شركات السياحة: "الموسم الجديد" يشهد تطويرًا كبيرًا

أكد المصدر أن موسم العمرة الجديد يشهد تطويرًا كبيرًا في منظومة التشغيل والخدمات المقدمة للمعتمرين، في ظل التوسع في الحلول الرقمية وتحسين جودة الخدمات، بما يساهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل خلال الموسم المقبل.