أعربت الفنانة زينة عن سعادتها بالحكم القضائي النهائي الصادر في قضية ترويع أبنائها باستخدام كلب، مؤكدة أن القضاء المصري أعاد لها ولأبنائها حقوقهم بعد الأزمة الأخيرة.

تعليق زينة على الحكم

وكتبت زينة عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "الحمد لله أخدت حقي وحق ولادي، رغم كل التهديدات والأخبار المغلوطة التي حاولت تشويه صورتي واتهامي، القانون أنصف الحق".

وأضافت أن المحكمة أصدرت حكمًا بحبس المتهم الأول، والد الطفل، لمدة 3 أشهر، كما قضت بحبس المتهم الثاني، صاحب الكلب، لمدة 3 أشهر أيضًا، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، مختتمة رسالتها: "شكرًا لقضاة مصر المحترمين.. فخورة بالقضاء المصري المحترم".

تفاصيل قضية زينة

يذكر الفنانة زينة، وجهت اتهمت لنجل أحد رجال الأعمال بإطلاق كلب شرس تجاه طفليها التوأم داخل أحد التجمعات السكنية، ما تسبب في تعرضهما للإصابة وإثارة حالة من الذعر.

وعقب تلقي البلاغات، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على جميع أطراف النزاع، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وانتهت إلى حفظ الاتهامات الموجهة للفنانة، مع إحالة الطرف الآخر إلى المحاكمة.

