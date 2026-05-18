استعرضت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، خطوات استخدام تطبيق «رفيق» المُخصص لخدمة حجاج السياحة المصريين، والذي يُعد منصة إلكترونية موحدة تضم مختلف الخدمات التشغيلية والدينية والتوعوية المقدمة للحجاج طوال موسم الحج.

"التحول الرقمي" لتطوير خدمات الحجاج

أكدت الوزارة أن إطلاق التطبيق يأتي في إطار حرصها على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، وتوظيف أدوات التحول الرقمي بما يسهم في تيسير رحلة الحجاج ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج.



أوضحت الوزارة أن رحلة استخدام التطبيق تبدأ بإنشاء حساب جديد من خلال إدخال الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي وكلمة المرور، مع إمكانية طلب الدعم المباشر عبر الأيقونة المخصصة داخل التطبيق حال مواجهة أي صعوبة في التسجيل.

"تسجيل الدخول" برمز تحقق لضمان الأمان

أضافت الوزارة أن تسجيل الدخول يتم باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور، يليها إدخال رمز التحقق المُرسل عبر الرسائل النصية أو تطبيق «واتساب» أو البريد الإلكتروني، بما يحقق أعلى معايير الأمان وحماية بيانات الحجاج.



أشارت الوزارة إلى أن التطبيق يتيح للحاج مجموعة متنوعة من الخدمات الأساسية، تشمل الملف الشخصي، وشاشة الطلبات، ومركز الإشعارات، وشاشة «رحلاتي»، إلى جانب شاشات التقييمات والشكاوى.



أوضحت أن الملف الشخصي يُمكن الحاج من الاطلاع على بياناته الشخصية وبيانات شركة السياحة المنظمة للرحلة والمشرف المرافق، بالإضافة إلى المستندات الخاصة به مثل جواز السفر والتأشيرة والبطاقة الإلكترونية، مع إمكانية إضافة السجل الطبي لتسهيل التعامل مع الحالات الطارئة.



أكدت الوزارة أن شاشة "رحلاتي" تتيح للحاج متابعة تفاصيل رحلته بالكامل، بداية من المغادرة من مطار القاهرة الدولي وحتى الوصول إلى الأراضي المقدسة والتنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وصولًا إلى العودة إلى أرض الوطن.

"التقييمات والشكاوى" لتحسين مستوى الخدمات

أضافت الوزارة أن التطبيق يتيح للحاج تقييم الخدمات المقدمة خلال الرحلة عبر عدة محاور تشمل تقييم برنامج الحج وخدمات المشاعر المقدسة وشركة السياحة المنظمة، بما يسهم في تطوير الأداء خلال المواسم المقبلة.

كما توفر شاشة الشكاوى إمكانية تقديم شكوى جديدة وتحديد الجهة المختصة بها، مع متابعة الردود والإجراءات المتخذة حتى الوصول إلى حل نهائي.



أشارت الوزارة إلى أن التطبيق يتضمن أيضًا مجموعة من الخدمات الدينية والتوعوية، تشمل الفتاوى وأدعية الحج والعمرة والمناسك والأذكار اليومية ودليل الحاج المصري، إلى جانب مكتبة فيديوهات توعوية تساعد الحجاج على أداء الشعائر بصورة صحيحة.



أكدت وزارة السياحة والآثار أن تطبيق «رفيق» يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية المقدمة لحجاج السياحة، وتوفير تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن خلال رحلتهم لأداء مناسك الحج.