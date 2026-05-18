واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، بقيادة المدير الفني علي ماهر، استعدادًا لمباراة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا والزمالك في مرحلة الحسم بالدوري

من المقرر أن يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره فريق الزمالك يوم الأربعاء 20 مايو، ضمن منافسات الجولة الـ7 من مرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على ستاد "القاهرة الدولي".

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26 برصيد 53 نقطة بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

