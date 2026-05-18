حرص عدد من نجمات الفن المصري والعربي على زيارة معرض "الوطن مرة أخرى"، للفنانة إسراء زيدان، الذي افتتح مؤخرا بجاليري فيلا آزاد للفنون بالزمالك، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين ومقتني الأعمال الفنية.

وكان من أبرز النجوم الذين زارو المعرض الفنانة كندة علوش والفنانة شيرين رضا والفنانة جومانة مراد وزوجها ربيع بسيسو، والمخرجة شيرين عادل، والفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة، وغيرهم.

وأشاد النجوم بمستوى الأعمال التي يضمها المعرض، مؤكدين أن هذه الأعمال تعبر عن المرأة بطريقة مبهجة تتضمن قاسما مشتركا في جميع اللوحات، وهو المرأة ممتلئة الجسد خفيفة الروح.

كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التي جمعتهم باللوحات الفنية وبعدد من الحضور والجمهور.

يضم المعرض 30 لوحة، ويستمر حتى 30 مايو 2026، وينطلق من تجربة إنسانية اتسمت بالتأمل الداخلي، قبل أن تنفتح صاحبة المعرض على مسار من التعافي بعد رحلتها مع الاكتئاب، حيث يتحول الرسم إلى مساحة للتعافي وإعادة تشكّل الذات.

ويمثّل هذا المعرض تحوّلًا في تجربة الفنانة إسراء زيدان؛ إذ تقترب الأعمال أكثر، محمّلة بصدق التجربة وهشاشتها، لتصبح الشخصيات حضورًا يُعاش لا يُرى من مسافة.

وجاء المعرض نتاج خمس سنوات للتعافي من اكتئاب ما بعد الولادة، فالتيمة الأساسية في المعرض هو السلام النفسي والعودة للوطن.