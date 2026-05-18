أثار الفنان محمد رمضان الجدل مجددًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما شارك متابعيه عبر حساباته الرسمية عددًا من اللقطات والفيديوهات التي خطفت الأنظار وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من بين أحدث هذه اللقطات ظهوره مؤخرًا على حسابه بموقع "فيسبوك"، وهو يعلن عن أغنيته الجديدة "ياكوزا"، ويدخن الشيشة الأمر الذي فتح باب الانتقادات والتعليقات بين جمهوره ومتابعيه.

ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة التي أثارت الجدل حول "نمبر وان"، إذ سبق وأن نشر صورًا ظهر مع الدولارت، كما لفت الأنظار خلال مشاركته في حفل مهرجان "كوتشيلا 2025"، بإطلالة وصفها البعض بالغريبة بعدما ارتدى ملابس وإكسسوارات ذهبية لافتة.

ونستعرض في التقرير التالي 5 لطات غريبة لـ محمد رمضان أثار بها جدل الجدول.



أثار الفنان محمد رمضان حالة واسعة من الجدل بعد ظهوره في الحفل الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا عام 2025، حيث لفت الأنظار بإطلالة غير تقليدية قال إنها مستوحاة من الطابع الفرعوني القديم.

وظهر محمد رمضان مرتديًا تصميمًا من تنفيذ مصممة الأزياء المصرية العالمية فريدة تمرازا، عبارة عن وضع قميص عاري بألوان ذهبية لامعة.

دولارت داخل الطائرة

شارك محمد رمضان متابعيه على السوشيال ميديا مجموعة صور من داخل طائرته الخاصة خلال عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر فيها وبجواره رزم من الدولارات، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصلاة داخل الطائرة

حرص محمد رمضان في وقت سابق على مشاركة متابعيه على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من داخل طائرته الخاصة، وذلك أثناء سفره إلى العاصمة السعودية الرياض، ظهر خلاله وهو يؤدي الصلاة.

تصرف غريب في حفل استاد القاهرة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ تصرف غريب أقدم عليه محمد رمضان خلال مشاركته في حفل استاد القاهرة الدولي، ضمن فعاليات افتتاح جولة كأس العالم 2026.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه محمد رمضان على خشبة المسرح وهو يرفع قدمه فوق إحدى السماعات، مطالبًا مساعديه بتبديل حذائه بسبب شعوره بعدم الارتياح أثناء الغناء، قائلًا: "فين الكوتش الأبيض؟"، وبعد الانتهاء، بادر محمد رمضان بتقبيل رأسها تقديرًا لمجهودها.

إلقاء الدولارات في حمام السباحة

أثار الفنان محمد رمضان الجدل عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه يلقي الدولارات في حمام السباحة، إلا أنه كشف في وقت سابق أنها أموالًا غير حقيقية.

