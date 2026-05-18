لجنة إعداد قانون الأسرة: البرلمان ملزم بعرض القانون على الأزهر دستوريًا

كتب : داليا الظنيني

10:51 م 18/05/2026

المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

علق المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، على بيان الأزهر بشأن قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً التنسيق الكامل مع الأزهر.

وأوضح عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على "صدى البلد"، أن الأزهر أرسل مشروع قانون إلى وزارة العدل عام 2019، فردت الوزارة بـ194 مادة عام 2021.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن 93 مادة خاصة بالولاية على النفس، والأزهر رأى تعديل 10 مواد فقط من المشروع المطروح.

ولفت إلى أن "خدنا كل ما رآه الأزهر وحطيناه في القانون، وعملنا توافق على قانون الأسرة، ثم عرضناه على مجلس الوزراء ومجلس النواب".

وأكد أن القانون بشكله الحالي لم يُعرض على الأزهر بعد، ومجلس النواب ملزم دستورياً بعرضه على الأزهر وأخذ تعديلاته.

وشدد رئيس لجنة إعداد مشروعات قوانين الأسرة على إعجابه ببيان الأزهر، الذي يؤكد عدم خروج أي بيان إلا بعد عرض القانون على الأزهر.

