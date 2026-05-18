قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن أزمة ارتفاع أسعار الطماطم مرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التغير المناخي لا يضر المزارع مباشرة لكنه يترك آثارًا واضحة على المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن التذبذب في درجات الحرارة يؤدي إلى تساقط العقد والأزهار وانتشار الأمراض في النباتات، وهو ما انعكس على إنتاجية بعض المحاصيل بشكل ملحوظ.

وتابع أن أكثر المحاصيل تأثرًا بالموجات الحرارية تشمل الفاكهة مثل المانجو والزيتون، إلى جانب محاصيل الخضر مثل الطماطم، موضحًا أن المناخ الحالي يرهق المزارع المصري ويقلل من قدرته الإنتاجية.

وشدد فهيم على أن الأزمة في ارتفاع أسعار الطماطم وندرتها تعود إلى التغيرات المناخية الحالية، خاصة مع استمرار موجات الحرارة غير المعتادة في موسم الربيع.

وأكد أن هذه الظاهرة ستستمر مع بداية فصل الصيف، حيث يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتذبذبها، مما سيؤثر على المحاصيل الزراعية ويزيد من الضغوط على السوق المحلي.

وأوضح أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب خططًا زراعية وقائية، تشمل دعم المزارعين وتوفير حلول للتكيف مع التغيرات المناخية، لضمان استقرار الإنتاج وحماية الأمن الغذائي.