إعلان

رئيس إيران: قبول الحوار لا يعني الاستسلام وندخل المفاوضات باقتدار

كتب : مصطفى الشاعر

10:41 م 18/05/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريحات جديدة، أن قبول بلاده بالدخول في مسار الحوار والمفاوضات السياسية لا يعني بأي حال من الأحوال الاستسلام أو التراجع عن الثوابت الوطنية.

بزشكيان يؤكد دخول المفاوضات باقتدار ويرفض ربط الحوار بالاستسلام

أكد بزشكيان، أن الوفد الإيراني يدخل المحادثات الراهنة مدفوعا بوضع قوي يضمن "العزة والاقتدار" مع التمسك الكامل بالحفاظ على كافة حقوق الشعب الإيراني دون تفريط، لافتا إلى أن لغة الدبلوماسية هي أداة لإثبات الحقوق وليس لتقديم تنازلات تمس بالسيادة الوطنية.

الرئيس الإيراني يرفض التراجع عن الحقوق القانونية لبلاده

شدد الرئيس بزشكيان، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، على أن الدولة الإيرانية لن تتراجع بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ضغوط خارجية عن الحقوق القانونية والشرعية لشعبها وبلادها.

تعهد رئاسي بحماية مصالح إيران والدفاع عن عزتها حتى الرمق الأخير

أعاد بزشكيان، التأكيد على تجديد العهد والالتزام بالبقاء في خدمة الشعب الإيراني والعمل على حماية مصالح البلاد العليا وعزتها الدولية بكل ما تملكه الدولة من قوة، مشددا على أن مؤسسة الرئاسة والقيادة السياسية ستستمر في الدفاع عن المكتسبات الوطنية والوقوف في وجه التهديدات حتى آخر رمق بما يضمن استقرار إيران وحفظ كرامة مواطنيها في مواجهة التحديات المحيطة.

يأتي هذا الموقف الإيراني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه التام للمقترح الإيراني المُحدّث، حيث شدد مسعود بزشكيان على أن بلاده لن تربط بين المفاوضات والتنازلات، وستستمر في الدفاع عن مصالحها العليا بكل اقتدار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: الخطيب عايز حسام بدري ليه الجمهور يهاجمه؟ فرج عامر يكشف الكواليس
مصراوى TV

مجدي الجلاد: الخطيب عايز حسام بدري ليه الجمهور يهاجمه؟ فرج عامر يكشف الكواليس
عائلية وقبل وبعد الشهرة .. 25 صورة نادرة لحسام وإبراهيم حسن
رياضة محلية

عائلية وقبل وبعد الشهرة .. 25 صورة نادرة لحسام وإبراهيم حسن
"سلاح ذو حدين".. متى تصبح الفيتامينات خطرا على الصحة؟
نصائح طبية

"سلاح ذو حدين".. متى تصبح الفيتامينات خطرا على الصحة؟
الطماطم بـ62 جنيهًا.. محمد علي خير: اللي يحتاجه البيت يحرم تصديره
أخبار مصر

الطماطم بـ62 جنيهًا.. محمد علي خير: اللي يحتاجه البيت يحرم تصديره
بالفيديو.. إطلاق نار داخل مركز إسلامي في أمريكا
شئون عربية و دولية

بالفيديو.. إطلاق نار داخل مركز إسلامي في أمريكا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

8 قتلى و5 مصابين.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار أسيوط المروع