أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريحات جديدة، أن قبول بلاده بالدخول في مسار الحوار والمفاوضات السياسية لا يعني بأي حال من الأحوال الاستسلام أو التراجع عن الثوابت الوطنية.

بزشكيان يؤكد دخول المفاوضات باقتدار ويرفض ربط الحوار بالاستسلام

أكد بزشكيان، أن الوفد الإيراني يدخل المحادثات الراهنة مدفوعا بوضع قوي يضمن "العزة والاقتدار" مع التمسك الكامل بالحفاظ على كافة حقوق الشعب الإيراني دون تفريط، لافتا إلى أن لغة الدبلوماسية هي أداة لإثبات الحقوق وليس لتقديم تنازلات تمس بالسيادة الوطنية.

الرئيس الإيراني يرفض التراجع عن الحقوق القانونية لبلاده

شدد الرئيس بزشكيان، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، على أن الدولة الإيرانية لن تتراجع بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ضغوط خارجية عن الحقوق القانونية والشرعية لشعبها وبلادها.

تعهد رئاسي بحماية مصالح إيران والدفاع عن عزتها حتى الرمق الأخير

أعاد بزشكيان، التأكيد على تجديد العهد والالتزام بالبقاء في خدمة الشعب الإيراني والعمل على حماية مصالح البلاد العليا وعزتها الدولية بكل ما تملكه الدولة من قوة، مشددا على أن مؤسسة الرئاسة والقيادة السياسية ستستمر في الدفاع عن المكتسبات الوطنية والوقوف في وجه التهديدات حتى آخر رمق بما يضمن استقرار إيران وحفظ كرامة مواطنيها في مواجهة التحديات المحيطة.

گفت‌وگو به معنای تسلیم نیست. جمهوری اسلامی ایران با عزت، اقتدار و حفظ حقوق ملت وارد گفت‌وگو می‌شود و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم و کشور عقب‌نشینی نمی‌کند. ما با منطق و با تمام توان، تا پای جان، در خدمت مردم و حافظ منافع و عزت ایران خواهیم بود. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 18, 2026

يأتي هذا الموقف الإيراني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه التام للمقترح الإيراني المُحدّث، حيث شدد مسعود بزشكيان على أن بلاده لن تربط بين المفاوضات والتنازلات، وستستمر في الدفاع عن مصالحها العليا بكل اقتدار.