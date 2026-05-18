إعلان

"فيروس هانتا".. وصول السفينة الموبوءة إلى هولندا وتسجيل إصابة في كندا

كتب : وكالات

10:44 م 18/05/2026

السفينة الموبوءة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت سفينة الرحلات البحرية إم في هونديوس، إلى هولندا يوم الإثنين، لتنهي رحلة استمرت سبعة أسابيع أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة ثمانية آخرين، مع استمرار مراقبة عشرات الركاب لرصد أي أعراض.

وقد رست السفينة في ميناء روتردام وعلى متنها القبطان و26 من أفراد الطاقم، بالإضافة إلى جثمان رجل ألماني توفي أثناء الرحلة. ومن المقرر أن يغادر أفراد الطاقم السفينة ويخضعوا للحجر الصحي في منازلهم أو في وحدات حجر متنقلة في المنطقة، فيما أكدت السلطات الصحية الهولندية أنهم لا يعانون من أي أعراض.

أما بقية ركاب السفينة وعددهم 150 راكبًا، فقد سبق أن غادروا السفينة وهم إما في الحجر الصحي أو تحت المراقبة في بلدانهم. وسيتم تعقيم السفينة وفحصها من قبل مسؤولي الصحة العامة قبل عودتها للإبحار مجددًا.

وفي السياق نفسه، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا المرتبطة بالسفينة إلى 11 حالة بعد تأكيد إصابة راكب كندي.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) الأسبوع الماضي إن 41 شخصًا على الأقل في الولايات المتحدة يخضعون للمراقبة لاحتمال تعرضهم للفيروس المرتبط بالسفينة إم في هونديوس.

ويشمل هذا العدد 18 راكبًا موجودين حاليًا في وحدة الحجر الصحي الوطنية في المركز الطبي لجامعة نبراسكا في أوماها. كما تم نقل راكبين كانا في مستشفى جامعة إيموري في أتلانتا إلى نبراسكا يوم الجمعة بعد تحسن حالتهما الصحية بما يسمح بالنقل.

وتقوم السلطات الصحية في 10 ولايات أمريكية على الأقل بمراقبة سكانها لاحتمال الإصابة المرتبطة بالسفينة. لكن حتى صباح الأحد، لم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة لفيروس هانتا في الولايات المتحدة مرتبطة بهذه السفينة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفينة الموبوءة هانتا هولندا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سلاح ذو حدين".. متى تصبح الفيتامينات خطرا على الصحة؟
نصائح طبية

"سلاح ذو حدين".. متى تصبح الفيتامينات خطرا على الصحة؟
مفاجأة.. بيب جوارديولا يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي
رياضة عربية وعالمية

مفاجأة.. بيب جوارديولا يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي

8 قتلى و5 مصابين.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار أسيوط المروع
حوادث وقضايا

8 قتلى و5 مصابين.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار أسيوط المروع

20 صورة من مران سيراميكا استعدادًا لمواجهة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري
رياضة محلية

20 صورة من مران سيراميكا استعدادًا لمواجهة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري
الأبيض والأحمر والبيبي بلو.. هنا الزاهد تتألق في مهرجان كان بأكثر من إطلالة
زووم

الأبيض والأحمر والبيبي بلو.. هنا الزاهد تتألق في مهرجان كان بأكثر من إطلالة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

8 قتلى و5 مصابين.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار أسيوط المروع