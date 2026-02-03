إعلان

رئيس "النواب" يعلن ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب

كتب : مصراوي

12:42 م 03/02/2026

مجلس النواب

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارات من الأحزاب السياسية بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية لها بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، وجاءت الإخطارات كالتالي:

النائب أحمد العطيفي ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب

النائب طارق الطويل ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب

النائب محمود سامي الإمام ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب

النائبة إيرين سعيد ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب

