نفي الدكتور عماد زكى، المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد، اليوم الاثنين، ما تناولته بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحالة كلٍ من المستشار بهاء أبو شقة، والدكتور عبد السند يمامة، رئيسي الحزب السابقين، إلى التحقيق، مؤكدًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.

ماذا قال السيد البدوي عن شائعات تحويل "أبو شقة" و"يمامة" للتحقيق؟

أكد "زكى" في بيان رسمي، أن العلاقة التي تجمع الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، بكل رموز وقيادات الوفد السابقين، وعلى رأسهم المستشار بهاء أبو شقة والدكتور عبد السند يمامة، هي علاقة تقدير واحترام متبادل، تعكس تاريخًا طويلًا من العمل الوطني والسياسي المشرف داخل أعرق الأحزاب المصرية.

وأوضح أن الدكتور السيد البدوي شحاتة، على تواصل دائم بالمستشار بهاء أبو شقة في العديد من الملفات والأمور المتعلقة بالحزب، في إطار الحرص على وحدة الوفد والحفاظ على مكانته الوطنية والتاريخية.

وفيما يتعلق بما أُثير بشأن الدكتور عبد السند يمامة، فإن الأمر اقتصر على طلب توضيح بعض البنود الواردة بميزانية الحزب خلال فترة رئاسته، وذلك بناءً على طلب الهيئة العليا للحزب، وفي إطار مؤسسي ولائحي كامل يراعي الاحترام والتقدير لتاريخه ومكانته.

واكتفى أمين الصندوق بتقديم رد كتابي يتضمن الإيضاحات المطلوبة بدلًا من الحضور، دون أن يحمل الأمر أي شبهة إساءة أو انتقاص بحق أي من قيادات الوفد ورموزه.

وشدد حزب الوفد على أن رؤساء الوفد السابقين الذين تعاقبوا على قيادة الحزب، تحملوا مسؤولية وطنية وسياسية كبيرة في مراحل مختلفة من تاريخ الوطن، وكان لكلٍ منهم دوره وجهده واجتهاده في خدمة الحزب والدولة المصرية.

واختتم الدكتور عماد زكى، حديثه قائلًا إن الدكتور السيد البدوي شحاتة أكد تقديره الكامل واحترامه لكل من جلس على كرسي زعماء الوفد، إيمانًا بأن الوفد سيظل بيتًا وطنيًا جامعًا، يحفظ تاريخه ورموزه، ويعلو دائمًا فوق الخلافات والشائعات ومحاولات الوقيعة.

