قال الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن استخدام الدواجن النافقة في تصنيع أعلاف الأسماك يمثل خطرًا صحيًا جسيمًا على الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض المزارعين أو تجار الأعلاف يلجأون لتحويل الدواجن النافقة إلى أعلاف، وهو أمر شديد الخطورة.

وأشار إلى أن المخاطر تكمن في حال كانت الدواجن تحمل فيروسات أو بكتيريا معدية، موضحًا أن الأسماك التي تتغذى عليها قد تصبح مصدرًا لنقل العدوى للبشر.

وتابع قائلًا: "هذا يزيد من وبائية المشاكل المرضية، كأنني أساعد الفيروس على التكاثر والنمو"، مؤكدًا أن هذه الممارسات تخلق بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية.

وشدد بسطاوي على أن المواطن غالبًا لا يعرف ما يحدث خلف الكواليس، وهو ما يزيد من خطورة الأمر، داعيًا إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الصحية الصارمة.

وأكد أن هذه الحالات قد تكون نادرة، لكنها تحدث بشكل كافٍ لتمثل تهديدًا وبائيًا محتملًا، مشيرًا إلى ضرورة رفع الوعي بخطورة استغلال الدواجن النافقة في الأعلاف.

وأوضح أن الحل يكمن في الرقابة المشددة على المزارع والأسواق، مع تطبيق القوانين التي تمنع استخدام النافق في الأعلاف، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المجتمع.