أعلنت وزارة العمل انعقاد ملتقى توظيف مفتوح بالتعاون مع شركة LEONI العالمية المتخصصة في صناعة ضفائر السيارات، لتوفير 500 فرصة عمل للشباب والفتيات للعمل بمصانع الشركة بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

"إقبال كبير" من الشباب على ملتقى التوظيف

شهد ملتقى التوظيف، الذي عُقد بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، إقبالًا واسعًا من الشباب والفتيات الراغبين في الحصول على فرص عمل، حيث تم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعيين داخل مصانع الشركة بمدينة بدر.

الوزارة: "فرص تشغيل حقيقية" بالتعاون مع القطاع الخاص

أكدت وزارة العمل أن تنظيم هذه الملتقيات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل حقيقية ومستدامة للشباب، بما يساهم في خفض معدلات البطالة وربط التدريب بالتشغيل.

"مش محتاج خبرة".. برنامج تدريب وتأهيل للشباب

أوضحت الوزارة أن شركة «ليوني مصر» توفر برنامج تدريب فني وتأهيلي متقدم للمتقدمين تحت شعار «مش محتاج خبرة.. إحنا هندربك ونبني مستقبلك سوا»، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل ورفع كفاءتهم المهنية داخل القطاع الصناعي.

"رواتب وحوافز وتأمينات" للعاملين

أضافت الوزارة أن الشركة توفر للعاملين حزمة متنوعة من المزايا تشمل رواتب شهرية مجزية، وحوافز إنتاج، وأرباحًا سنوية، ومنحًا بالمناسبات والأعياد، إلى جانب التأمين الصحي والاجتماعي ووسائل انتقال وبيئة عمل مناسبة وآمنة.

وزارة العمل: "استمرار التعاون" لتوفير وظائف للشباب

جددت وزارة العمل تأكيدها على استمرار التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التشغيل وتمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا.