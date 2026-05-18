قال مصدر حكومي مسؤول، إنه تم إصدار تنبيهات عاجلة للمحافظات بشأن قطع المرافق عن العقارات المخالفة في عدد من الحالات.

قطع المرافق عن العقارات المخالفة

أضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن قطع المرافق يطبق على أصحاب طلبات التصالح المرفوضة والتي استكملت كافة خطوات التظلم وانتهى القرار إلى رفض الطلب.

وأوضح المصدر، أن الحالة الثانية التي يتم فيها قطع المرافق تتعلق بتقديم طلبات التصالح وعدم استكمال إجراءات توفيق الأوضاع حتى النهاية بما يثبت تقاعس المواطن عن الاستكمال.

وأشار المصدر، إلى أن المواطنين المتقدمين لأول مرة عليهم سرعة تقديم طلبات التصالح مصحوبة بالمستندات المطلوبة، مع سداد الرسوم المقررة، فيما يتعين على أصحاب الطلبات السابقة استكمال النواقص والمستندات المطلوبة لإنهاء ملفاتهم بصورة قانونية.

تحذير من اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة

شدد المصدر، على أن الإجراءات المتبعة بحق المخالفين تشمل استئناف إجراءات التقاضي، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المباني المخالفة بصورة فورية، إلى جانب قطع المرافق عن العقارات المخالفة بالكامل.

حالات رفض التصالح على مخالفات البناء

تشمل حالات رفض التصالح على مخالفات البناء، أن تكون المخالفة مرتبكة بتاريخ لاحق على آخر تصوير جوي مسموح بالتصالح عليه، بجانب الإخلال بأعمال السلامة الإنشائية، إلى جانب التعدي على الأراضي المقار عليها العقار المخالف وعدم تقنين أوضاع ملكيتها أولًا قبل تقديم التصالح، فضلًا عن البناء على الأراضي الزراعية، أو البناء على أراضي الآثار، أو تجاوز قيود ارتفاعات الطيران المسموح بها.