ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق سيارة نقل، لقيادته برعونة في أحد شوارع القاهرة بدون لوحات معدنية، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

كانت أجهزة الأمن قد رصدت منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة نقل بالسير بطريقة متهورة في أحد شوارع القاهرة، ما تسبب في حالة من الفوضى المرورية وعرّض حياة المواطنين للخطر.

تحديد وضبط السيارة والسائق

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة. وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في مقطع الفيديو المتداول، مؤكدًا صحة ما نُسب إليه من قيادة متهورة.

التحفظ على السيارة والإجراءات القانونية

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وردع السلوكيات التي تهدد سلامة المواطنين.