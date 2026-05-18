كشف مصدر في النادي الأهلي، تطورات الحالة الصحية للدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول والذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إن: "توروب لا زال حتى الآن داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث يعاني من أزمة في المعدة، لكن حالته حاليًا مطمئنة".

وأكد أنه لم يُحدد بعد موقفه من قيادة مران الفريق عصر اليوم.

وأضاف أن عددًا من أفراد الجهاز الفني والإداري يترأسهم وليد صلاح الدين مدير الكرة زاروا المدرب داخل المستشفى للاطمئنان عليه ومساندته في هذه الوعكة الصحية الطارئة.

وأشار المصدر إلى أن المدرب سيخضع لفحوصات طبية إضافية.

