سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية

كتب : رمضان حسن

12:48 م 18/05/2026 تعديل في 01:00 م
    ياس توروب مدرب الأهلي
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي
    ييس توروب
    الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي

كشف مصدر في النادي الأهلي، تطورات الحالة الصحية للدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول والذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إن: "توروب لا زال حتى الآن داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث يعاني من أزمة في المعدة، لكن حالته حاليًا مطمئنة".

وأكد أنه لم يُحدد بعد موقفه من قيادة مران الفريق عصر اليوم.

وأضاف أن عددًا من أفراد الجهاز الفني والإداري يترأسهم وليد صلاح الدين مدير الكرة زاروا المدرب داخل المستشفى للاطمئنان عليه ومساندته في هذه الوعكة الصحية الطارئة.

وأشار المصدر إلى أن المدرب سيخضع لفحوصات طبية إضافية.

