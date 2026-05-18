موعد إجازة عيد الأضحى وعدد الأيام وقرار مرتقب من الحكومة

أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء أمس الأحد، أن اليوم الاثنين هو بداية شهر ذو الحجة، وذلك بعد استطلاع هلال شهر ذو الحجة بعد مغرب أمس الأحد.

ووفقا لرؤية دار الإفتاء المصرية، سيكون يوم وقفة عرفات الثلاثاء 26 مايو، ويترقب جميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2026.

ترقب قرار إجازة عيد الأضحى

ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 مايو وهو يوم وقفة عرفه، وتستمر أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، بإجمالي 5 أيام متواصلة.

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى

الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى

ومن المتوقع أن تصدر الحكومة قرارا بتفاصيل الإجازة بشكل رسمي مع نهاية الأسبوع الجارى حيث تشمل هذه الإجازة القطاع العام والخاص.