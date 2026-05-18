يطلق الأزهر الشريف، في الأول من يونيو المقبل مبادرة "احفظ مقررك" وحتى نهاية شهر أغسطس، لتحفيظ التلاميذ مقرر مادة القرآن الكريم الخاصة بالعام الدراسي المقبل.

وقال الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر، إن برنامج "احفظ مقررك" يُعقد بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا (الأحد - الثلاثاء- الخميس)، لتحفيظ التلاميذ مقررات العام الدراسي المقبل؛ تيسيرًا عليهم، وسعيًا للاستفادة المثلى من فترة الإجازة الصيفية.

وأضاف سلامة في تصريحات لمصراوي، اليوم، إن برنامج "احفظ مقررك" يهدف إلى نشر التلاوة الصحيحة لكتاب الله تعالى، وتوسيع دائرة الإقبال على حفظه وتدبره، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، والشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر.

محاور المبادرة

وأوضح أن المشروع له عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها محور "عشرة آلاف خاتم"، والذي يستهدف تخريج 10 آلاف خاتم للقرآن الكريم من أبناء مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، والبالغ عددها أكثر من 12 ألف مكتب تحفيظ على مستوى الجمهورية، و "احفظ مقررك"، وهو برنامج مخصص لطلاب المعاهد الأزهرية، يُعقد ثلاثة أيام أسبوعيًا، ويهدف إلى تحفيظ الطلاب مقررات العام الدراسي المقبل، بما يسهم في الاستفادة من الإجازة الصيفية وتخفيف الأعباء الدراسية خلال العام الجديد.

ولفت إلى أنه المبادرة تتضمن "منصة القرآن الكريم" الإلكترونية، التي تقدم خدمات تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد لطلاب المعاهد الأزهرية وغيرهم من الراغبين في حفظ القرآن الكريم خلال فترة الصيف، في إطار توجه الأزهر للاستفادة من أدوات التعليم الرقمي وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج القرآنية.

ونوّه إلى أنه سيتم تنظيم مجالس لقراءة وتسميع الأحاديث النبوية داخل المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ، بالإضافة إلى المنصة القرآنية الإلكترونية، وذلك إحياءً لسنة النبي ﷺ بالتزامن مع شهر مولده الشريف، وتنظيم فعاليات "اليوم العالمي للسرد القرآني"، الذي يوافق 30 أغسطس من كل عام، إذ تُقام فعاليات لسرد القرآن الكريم كاملًا في يوم واحد أو سرد أجزاء منه.