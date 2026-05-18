استجاب وزير العمل حسن رداد لاستغاثة نشرتها البطلة المصرية راندا حسني، لاعبة منتخب مصر للمكفوفين في لعبة القوس والسهم، عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، طالبت خلالها بفرصة عمل مناسبة تليق بمسيرتها العلمية والرياضية والإنسانية.

وبحسب بيان، استقبل الوزير في مكتبه بديوان عام الوزارة، البطلة المصرية في لقاء اتسم بالتقدير والدعم، موجّهًا بسرعة توفير فرصة عمل مناسبة لها في أسرع وقت ممكن، تقديرًا لما حققته من إنجازات مشرفة رفعت اسم مصر في المحافل الدولية، رغم التحديات والصعوبات..

الدولة تولي اهتماما بذوي الهمم



وأكد الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بـ ذوي الهمم، وتحرص على تمكينهم ودمجهم في سوق العمل، باعتبارهم طاقة قادرة على العطاء والإبداع وصناعة النجاح.

وخلال اللقاء، حرص الوزير حسن رداد على توجيه كلمات دعم وتشجيع للبطلة المصرية، داعيًا إياها إلى مواصلة مسيرتها الرياضية والفنية، والاستمرار في ممارسة الرياضة التي تحبها، حتى تواصل تمثيل مصر بصورة مشرفة في البطولات والمحافل الدولية.

وتُعد راندا حسني واحدة من النماذج الملهمة في الإرادة والتحدي، فهي لاعبة بمنتخب مصر للمكفوفين في لعبة القوس والسهم، وحاصلة على المركز الثامن عالميًا في بطولة العالم للقوس والسهم التابعة للاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين، والتي أُقيمت بمدينة برمنجهام بإنجلترا عام 2023...كما أنها حاصلة على ليسانس الألسن قسم اللغة الإنجليزية، وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الملكية البريطانية، إلى جانب موهبتها الفنية كعازفة "كونتراباص" بأوركسترا النور والأمل، وشاركت ضمن الأوركسترا في عدد من المؤتمرات والفعاليات الشبابية الدولية.

وسبق تكريم راندا من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم المرأة في 21 مارس، تقديرًا لمسيرتها الملهمة وإصرارها على النجاح رغم التحديات.

وفي نهاية اللقاء، أكد الوزير أن قصص النجاح الحقيقية تبدأ دائمًا من الإرادة، وأن واجب الدولة هو فتح الأبواب أمام أصحاب الكفاح والطموح، لأنهم النماذج القادرة على إلهام المجتمع وصناعة الأمل.