ثمن عقيلة صالح الموقف المصري الداعم لبلاده، مؤكدًا أن مصر وقفت إلى جانب ليبيا تاريخيًا دون أي شروط أو قيود، وكانت دائمًا سندًا للشعب الليبي في مختلف المراحل والظروف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب الليبي.

وأكد عقيلة صالح أن مصر تمثل الملاذ الآمن لليبيا في أوقات الأزمات والمنعطفات الصعبة، مشيدًا بالدور المصري المستمر في دعم استقرار الدولة الليبية، ومستشهدًا بعدد من المواقف والكلمات التاريخية التي جسدت عمق العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الليبية تشهد تنسيقًا متواصلًا على المستويات السياسية والبرلمانية، في إطار حرص القيادتين على تعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز استقرار المنطقة.