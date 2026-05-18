أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دليلًا توعويًا يشمل 20 علامة وتوصية لضمان سلامة الأضاحي واللحوم قبل شرائها، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتزامنًا مع زيادة استهلاك اللحوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وجاءت التوصيات والإرشادات، التي أعدها قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، كالتالي:

أولًا: بالنسبة للأضاحي (12 توصية):

أن يكون رأس الحيوان مرفوعًا لأعلى وليس متدليًا لأسفل وأن تكون العينان لامعتين براقتين، وألا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار، وأن تكونا خاليتين من الدموع والإفرازات وأن يكون تنفس الحيوان طبيعيًا، وألا يعاني من النهجان أو السعال.

وتابع بيان الزراعة: أن تكون أنف الحيوان غير مصابة بالرشح أو الإفرازات وأن يكون فم ولسان الحيوان خاليين من الالتهابات والإفرازات وأن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيفًا ومتكاملًا وغير ناحل، وقويًا عند محاولة نزعه باليد.

وأكمل: أن يكون الجلد خاليًا من الجروح والبقع أو التشققات ولامعًا، مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات وأن يكون الحيوان نشيط الحركة وذو شهية مرتفعة وغير كسول وأن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

وأكمل البيان أيضا: أن تكون منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، وألا تكون العظام في هذه المناطق بارزة أو محسوسة عند لمسها باليد وألا يكون الكرش ممتلئًا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه وأن تكون الأضحية خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ أو الإسهال عند مؤخرتها أو أسفل الحيوان.

ثانيًا: بالنسبة للحوم (8 توصيات):

وقال البيان: أن يكون لون اللحم الجيد بين الأحمر الفاتح والغامق وأن يكون نسيج اللحم صلبًا ومتماسكًا، وألا يترك أثرًا عند الضغط عليه باليد وأن تكون اللحوم خالية من أي بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفية حمراء وأن تكون اللحوم ذات رائحة طبيعية جيدة، وألا تنبعث منها رائحة تعفن أو تزنخ.

وأضاف البيان: ضرورة شراء اللحوم من محال جزارة نظيفة ومعروفة والتأكد من وجود أختام المجزر على اللحوم وأن تكون خالية من أي مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوة وأن تكون قطع اللحوم متجانسة في الشكل واللون والملمس والقوام.