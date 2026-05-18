ضربه بحجر في رأسه.. المؤبد لصاحب محل وسائق بتهمة القتل بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:25 م 18/05/2026

المؤبد لصاحب محل وسائق

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة صاحب محل وسائق بالسجن المؤبد، ومصادرة الأدوات المستخدمة وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بقتل شاب، بسبب خلافات بينهما.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، والمستشارين سامح حامد شاكر، حنا بسطوروس سيداروس، وسكرتير محكمة الجنايات عمرو زكى.

ترجع وقائع القضية رقم 5985 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد مقتل شاب طعنًا بأسلحة بيضاء.

خلاف يتسبب في جريمة قتل

وكشفت التحقيقات وجود خلافات منذ 3 شهور بين كل من "أ.ص.م" صاحب محل و"م.ال.س" سائق، والمجني عليه "ح.ز.م" بسبب تعدى الأخير على الأول، ما دفعه للانتقام منه.

ووفقًا لأوراق القضية، ظل المتهم يبحث عن المجني عليه، قبل أن تحدث مشادة كلامية بين المتهم الثاني والمجني عليه وحضر على إثرها المتهم الأول وتعديا عليه بالأسلحة البيضاء وضربه بحجر على رأسه، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

القبض على المتهمين

ألقي القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

