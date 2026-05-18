أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الأمريكية داخل مدينة بانة التابعة لمحافظة كردستان غربي البلاد، في خطوة قال إنها تأتي ضمن جهود مواجهة التهديدات الأمنية.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن التحقيقات والمعطيات المتوافرة تشير إلى أن جماعات معادية متمركزة في شمال العراق كانت تخطط لنقل شحنة من الأسلحة والذخائر الأمريكية إلى داخل الأراضي الإيرانية.

وأضاف أن الجهات المعنية تمكنت من كشف هذه الشحنة قبل وصولها إلى وجهتها داخل البلاد، مشيراً إلى أن العملية ترتبط بتحركات تستهدف الأمن الداخلي.

كما وجه الحرس الثوري تحذيراً إلى ما وصفها بالجماعات المعادية والمتعاونين معها، مؤكداً أنه سيتعامل بقوة مع أي تحركات أو أنشطة تستهدف أمن البلاد، وأن الرد على مثل هذه التحركات سيجعل منفذيها يشعرون بالندم.