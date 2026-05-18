الدوري المصري

طلائع الجيش

17:00

فاركو

كهرباء الإسماعيلية

17:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

أرسنال

22:00

بيرنلي

"رأيتهم يحتفلون وأنا أنزف".. لاعب الزمالك ينفجر في وجه حكام نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

12:21 م 18/05/2026
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (2)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (4)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (1)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (7)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (2)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (1)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (14)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (9)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (16)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (12)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (7)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (5)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (10)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (18)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (15)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (2)
    أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة (6)

فجّر محمد إسماعيل، مدافع الزمالك، حالة من الجدل عقب خسارة فريقه لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة، بعدما وجّه انتقادات حادة إلى طاقم التحكيم، مؤكدًا تعرض فريقه لظلم واضح خلال المباراة النهائية.

وخسر الزمالك لقب البطولة بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، بعدما شهدت المباراة العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، بحسب تصريحات لاعب الفريق الأبيض.

وكشف محمد إسماعيل، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال اللقاء، عن استيائه الشديد مما حدث، من حكم المباراة، عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وقال مدافع الزمالك: "لم أكن أتخيل يومًا أنني سأكتب عن هذا الأمر، لكنكم عرفتم كيف تُخفون هذه اللقطة عن مخرج المباراة وعن تقنية الفيديو".

وأضاف: "منذ الدقيقة الخامسة وأنا أنزف طوال المباراة، ولم أستطع مساعدة فريقي بالشكل الذي كنت أتمناه، والحكم قال إنني أنا من اصطدمت بكتفه".

وتابع اللاعب تصريحاته الغاضبة: "لم أشعر بالعدل في المباراة، وعندما رأيت طاقم الحكام يحتفلون بعد النهاية شعرت بصدمة كبيرة".

واختتم محمد إسماعيل رسالته بتوجيه الشكر إلى جماهير الزمالك، قائلًا: "إلى جمهور الزمالك.. أنتم الحامي الوحيد لهذا النادي".

