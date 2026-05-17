أكد الإعلامي محمد علي خير، أن فيديو اعتداء طلبة على مدرس داخل الفصل يمثل ضربة لهيبة مؤسسة التعليم في مصر.

وأوضح خير، خلال برنامج "المصري أفندي" على "الشمس"، أن هؤلاء الطلبة ليسوا أبناء متربيين، بل "عيال فاسدة" اعتدوا بلطجة على ممثل العملية التعليمية، ويجب بتر هذه النماذج وفصلهم نهائياً.

وأشار إلى أن الطالب الذي صور الفيديو ونشره على مواقع التواصل يشاركهم في الجريمة بقصد الاستهزاء والضحك.

ولفت إلى أن "قانون العقوبات يعتبر المدرس موظفاً عاماً، والاعتداء عليه أثناء تأدية وظيفته عقوبته 200 جنيه فقط أو حبس 6 أشهر، ده إهانة للهيبة".

وأكد أنه يناشد مجلس النواب لتغليظ عقوبة التعدي على الموظف العام والمدرسين، وانتظار عقوبة رادعة من وزير التربية والتعليم.

وشدد الإعلامي محمد علي خير على أن الوزير كان يجب ألا يبيت الليلة إلا بعد تكريم المدرس، وإلا فليقرأ الجميع الفاتحة على روح التعليم في مصر.