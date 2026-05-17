إعلان

إهانة لهيبة التعليم.. محمد علي خير يعلق على فيديو الاعتداء على مدرس

كتب : حسن مرسي

11:12 م 17/05/2026

الإعلامي محمد علي خير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن فيديو اعتداء طلبة على مدرس داخل الفصل يمثل ضربة لهيبة مؤسسة التعليم في مصر.

وأوضح خير، خلال برنامج "المصري أفندي" على "الشمس"، أن هؤلاء الطلبة ليسوا أبناء متربيين، بل "عيال فاسدة" اعتدوا بلطجة على ممثل العملية التعليمية، ويجب بتر هذه النماذج وفصلهم نهائياً.

وأشار إلى أن الطالب الذي صور الفيديو ونشره على مواقع التواصل يشاركهم في الجريمة بقصد الاستهزاء والضحك.

ولفت إلى أن "قانون العقوبات يعتبر المدرس موظفاً عاماً، والاعتداء عليه أثناء تأدية وظيفته عقوبته 200 جنيه فقط أو حبس 6 أشهر، ده إهانة للهيبة".

وأكد أنه يناشد مجلس النواب لتغليظ عقوبة التعدي على الموظف العام والمدرسين، وانتظار عقوبة رادعة من وزير التربية والتعليم.

وشدد الإعلامي محمد علي خير على أن الوزير كان يجب ألا يبيت الليلة إلا بعد تكريم المدرس، وإلا فليقرأ الجميع الفاتحة على روح التعليم في مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد علي خير الاعتداء على المدرس هيبة التعليم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
زووم

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
زووم

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
التحقيق مع بلوجر أشعلت النار في نفسها.. حاولت جمع المشاهدات بسبب ديون 60
حوادث وقضايا

التحقيق مع بلوجر أشعلت النار في نفسها.. حاولت جمع المشاهدات بسبب ديون 60
السياحة تشكل لأول مرة لجنة ميدانية بالنوارية لخدمة حجاج البر
أخبار مصر

السياحة تشكل لأول مرة لجنة ميدانية بالنوارية لخدمة حجاج البر
"بعد الهزيمة من نيوكاسل".. ماذا يحتاج وست هام لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد الهزيمة من نيوكاسل".. ماذا يحتاج وست هام لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان