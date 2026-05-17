شهدت مباراة نانت وتولوز في الدوري الفرنسي، العديد من الأحداث المثيرة، بعد اقتحام جماهير نانت أرضية الملعب، مما تسبب في إيقاف المباراة.

تفاصيل اقتحام جماهير نانت الفرنسي لملعب المباراة

وبعد دقائق من انطلاق صافرة بداية المباراة، عبرت جماهير نانت عن غضبها الشديد، بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

واقتحمت جماهير نانت أرضية الملعب، مما تسبب في إيقاف المباراة ونزول الشرطة الفرنسية إلى أرضية الملعب، للحفاظ على سلامة جميع من في الملعب.

ودخل المدير الفني لنادي نانت وحيد خليلوزيتش، في مشادة قوية مع أحد جماهير الفريق الفرنسي.

ويتواجد النجم المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء الفريق الفرنسي، في مباراة اليوم أمام تولوز بالدوري الفرنسي.

ترتيب نانت في الدوري الفرنسي

وتأكد هبوط فريق نانت لدوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعد احتلاله المركز الـ17 بجدول الترتيب، برصيد 23 نقطة.

وفي المقابل يحتل فريق تولوز المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 44 نقطة.

