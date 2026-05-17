في حضور مصطفى محمد.. جماهير نانت تقتحم ملعب مباراة الفريق أمام تولوز بالدوري

كتب : يوسف محمد

11:34 م 17/05/2026 تعديل في 11:36 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أزمة مباراة نانت وتولوز (8) (1)
  • عرض 10 صورة
    أزمة مباراة نانت وتولوز (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    أزمة مباراة نانت وتولوز (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    أزمة مباراة نانت وتولوز (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    أزمة مباراة نانت وتولوز (2) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    أزمة مباراة نانت وتولوز (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    أزمة مباراة نانت وتولوز (1) (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    أزمة مباراة نانت وتولوز (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    أزمة مباراة نانت وتولوز (3) (1)

شهدت مباراة نانت وتولوز في الدوري الفرنسي، العديد من الأحداث المثيرة، بعد اقتحام جماهير نانت أرضية الملعب، مما تسبب في إيقاف المباراة.

تفاصيل اقتحام جماهير نانت الفرنسي لملعب المباراة

وبعد دقائق من انطلاق صافرة بداية المباراة، عبرت جماهير نانت عن غضبها الشديد، بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

واقتحمت جماهير نانت أرضية الملعب، مما تسبب في إيقاف المباراة ونزول الشرطة الفرنسية إلى أرضية الملعب، للحفاظ على سلامة جميع من في الملعب.

ودخل المدير الفني لنادي نانت وحيد خليلوزيتش، في مشادة قوية مع أحد جماهير الفريق الفرنسي.

ويتواجد النجم المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء الفريق الفرنسي، في مباراة اليوم أمام تولوز بالدوري الفرنسي.

ترتيب نانت في الدوري الفرنسي

وتأكد هبوط فريق نانت لدوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعد احتلاله المركز الـ17 بجدول الترتيب، برصيد 23 نقطة.

وفي المقابل يحتل فريق تولوز المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 44 نقطة.

مباراة نانت وتولوز الدوري الفرنسي مصطفى محمد ترتيب نانت في الدوري الفرنسي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
تحطم مقاتلتين أمريكيتين في حادث تصادم جوي.. فيديو
شئون عربية و دولية

تحطم مقاتلتين أمريكيتين في حادث تصادم جوي.. فيديو

نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
أديب: فيديو بالـAI سخر من أحزاني وأبهرني فنيًا
أخبار مصر

أديب: فيديو بالـAI سخر من أحزاني وأبهرني فنيًا
"بعد الهزيمة من نيوكاسل".. ماذا يحتاج وست هام لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد الهزيمة من نيوكاسل".. ماذا يحتاج وست هام لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي؟

