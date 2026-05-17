حملات مكثفة بالقاهرة الجديدة لغلق وتشميع الفيلات المخالفة وتغيير النشاط

كتب : محمد عبدالناصر

11:26 م 17/05/2026
    إزالة المخالفات وغلق الفيلات المخالفة (3)
    إزالة المخالفات وغلق الفيلات المخالفة (4)
    إزالة المخالفات وغلق الفيلات المخالفة (5)
    إزالة المخالفات وغلق الفيلات المخالفة (2)
    إزالة المخالفات وغلق الفيلات المخالفة (6)

أعلن جهاز القاهرة الجديدة عن تنفيذ عدد من الحملات الموسعة لضبط الانضباط العمراني، والتصدي لكافة أنواع المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع ورفع العدادات لعدد من الفيلات المخالفة بحي الياسمين، والتي تم رصد قيامها بتغيير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري، وذلك دون وقوع أي تجاوزات خلال التنفيذ.

وأكد الجهاز أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الميدانية بشكل دوري للحفاظ على الطابع السكني والانضباط العام داخل المدينة.

وفي سياق متصل، نفّذ الجهاز حملة لإزالة فورية في المهد لمخالفة بناء أعلى غرف السطح بالقطعة رقم 222 بمنطقة الياسمين 3، وذلك ضمن جهود المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات بنائية.

وشدد جهاز مدينة القاهرة الجديدة على استمرار المتابعة الدقيقة والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على المظهر الحضاري والانضباط العمراني داخل المدينة.

