كشف مصدر مسؤول بـوزارة السياحة والآثار، عن واقعة إنسانية مؤثرة شهدها ميناء العقبة الأردني، عكست حرص بعثة الوزارة للحج السياحي على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لحجاج السياحة المصريين خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.

"طلب إنساني" من حاجة مصرية قبل استكمال رحلة الحج

أوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن إحدى السيدات من حجاج السياحة المصريين طلبت، فور وصولها إلى ميناء العقبة على متن العبارة، السماح لها برؤية أبنائها المقيمين والعاملين بالمملكة الأردنية الهاشمية، قبل استكمال رحلتها لأداء فريضة الحج.

أشار المصدر إلى أن لجنة بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة بميناء العقبة تدخلت على الفور، وبذلت جهودًا مكثفة للتنسيق مع الجهات والسلطات الأردنية المختصة، سعيًا لتحقيق رغبة السيدة في لقاء أبنائها وتوديعهم قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة.

"استجابة أردنية" للموقف الإنساني

أكد المصدر أن السلطات الأردنية استجابت مشكورة لهذا الطلب الإنساني، حيث تم السماح لأبناء السيدة بلقائها وتوديعها داخل الميناء، في مشهد إنساني مؤثر عكس روح التعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والأردني.

"لحظات مؤثرة" أدخلت السعادة إلى قلب الأسرة

أضاف المصدر أن هذا الموقف ترك أثرًا بالغًا من السعادة والامتنان لدى السيدة وأسرتها، بعدما تحققت أمنيتها برؤية أبنائها قبل التوجه لأداء مناسك الحج، وسط أجواء إنسانية مؤثرة.

وتوجهت السيدة بالشكر إلى لجنة وزارة السياحة والآثار بميناء العقبة، تقديرًا لسرعة الاستجابة وحرصهم على تلبية مطلبها الإنساني، كما أعربت عن امتنانها للسلطات الأردنية على تعاونها وموقفها الإنساني الذي أسهم في إدخال البهجة إلى قلبها قبل أداء فريضة الحج.