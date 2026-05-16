أعلن المجلس القومي للمرأة، إنتاج فيلم وثائقي يتناول المسيرة المهنية والإنجازات البارزة للسفيرة مرفت تلاوي، وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق ورئيسة المجلس القومي للمرأة سابقًا، تقديرًا لعطائها الممتد في مجالات العمل العام وتمكين المرأة والتنمية الاجتماعية.

فيلم توثيقي لمسيرة السفيرة مرفت تلاوي

يرصد الفيلم محطات بارزة في مشوارها المهني الطويل، وما تضمنه من أدوار دبلوماسية ووظيفية متعددة، إلى جانب إسهاماتها المؤثرة في دعم قضايا المرأة على المستويين الوطني والدولي، باعتبارها إحدى الشخصيات النسائية التي أسهمت في ترسيخ سياسات داعمة لتمكين المرأة المصرية.

ويضم الفيلم مجموعة من الشهادات لشخصيات عامة عاصرت مسيرتها، وتحدثت عن دورها وتأثيرها، من بينهم السفيرة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، والدبلوماسي البارز عمرو موسى، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، والسفير حسن الضرار، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، إلى جانب ابنة وحفيد السفيرة مرفت تلاوي حيث يسلطون الضوء على إسهاماتها وتجربتها الممتدة في العمل العام.

وفي هذا السياق، أوضحت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذا العمل الفني يعكس تقدير المجلس لمسيرة السفيرة مرفت تلاوي وما حققته من إنجازات في مجالات العمل العام وتمكين المرأة، مؤكدة أنها من الشخصيات النسائية التي تركت أثرًا واضحًا في دعم قضايا المرأة داخل مصر وخارجها.

وأضافت أن الفيلم يقدم قراءة توثيقية لتجربة ممتدة امتزجت فيها الخبرة الدبلوماسية بالعمل المؤسسي، وأسهمت في تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى أنه يمثل نموذجًا ملهمًا للأجيال الجديدة.

وأشارت إلى أن العمل مستلهم من كتاب "امرأة من صعيد مصر"، الذي يرصد محطات من السيرة الذاتية للسفيرة مرفت تلاوي منذ نشأتها وحتى مسيرتها المهنية في السلك الدبلوماسي وتوليها عددًا من المناصب القيادية.

تجدر الإشارة الى أن الفيلم عُرض ضمن فعاليات منتدى نوت، الذي أُقيم في إطار مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته العاشرة.