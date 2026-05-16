أنهى قسم التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية أعمال تخطيط طريق الكورنيش بمنطقتي سيدي بشر وميامي، وذلك وفقاً للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق، استعدادًا لموسم صيف 2026.

تعزيز عوامل السلامة بطرق الإسكندرية

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، جرى الانتهاء أيضًا من أعمال التخطيط الأرضي الخاصة بإشارات عبور المشاة بمحيط فندق 26 يوليو وسان ستيفانو بما يسهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان للمواطنين.

تحديد مسارات السيارات يقلل الحوادث

وتسهم أعمال التخطيط في إظهار الشوارع بالشكل الجمالي والحضاري، بالإضافة إلى تحديد خطوط مسارات السيارات ما يسهم في تقليل الحوادث وتسهيل الحركة المرورية بالطرق الرئيسية.