أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية استمرار تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة داخل المزارع السمكية التابعة له، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الإنتاج السمكي وزيادة المعروض بالأسواق المحلية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضح الجهاز أن مزرعة برسيق السمكية بمحافظة البحيرة سجلت إنتاجًا بلغ نحو 60 طنًا من الأسماك المتنوعة، من مساحة تُقدَّر بنحو 16 فدانًا.

وأشار إلى أن هذه النتائج تحققت بفضل تطبيق نظم تشغيل حديثة، والالتزام ببرامج التغذية والرعاية والمتابعة اليومية الدقيقة للأحواض السمكية، ما ساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الأسماك.

كما حققت مزرعة الزاوية السمكية إنتاجًا يُقدَّر بنحو 25 طنًا من الأسماك المتنوعة، من مساحة تبلغ 7 أفدنة، في انعكاس واضح لكفاءة الإدارة الفنية وجودة عمليات التشغيل داخل المزرعة.

وأكد الجهاز أن النتائج المحققة جاءت نتيجة تكامل الجهود الفنية داخل المزارع، بداية من اختيار الزريعة عالية الجودة، مرورًا ببرامج التغذية المناسبة، وصولًا إلى المتابعة المستمرة لجودة المياه والحالة الصحية للأسماك.

وشدد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على استمرار المزارع التابعة له في أداء دورها الحيوي لدعم الإنتاج السمكي وتوفير الأسماك للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضح أن تلك الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، ودعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق التوازن في الأسواق.