عقد وزير العمل حسن رداد، خلال جولته بمحافظة أسوان، اجتماعًا بمقر ديوان عام المحافظة مع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وأعضاء اللجنة الاستشارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر، وذلك لبحث سبل دعم وحماية هذه الفئة وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية المقدمة لها.

الوزير: "الدولة لا تنسى أبناءها في المهن الشاقة"

أكد حسن رداد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة، خاصة العاملين بقطاع المناجم والمحاجر، تقديرًا لما يتحملونه من مشقة ومخاطر يومية في مواقع العمل والإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع ملف العمالة غير المنتظمة في قلب منظومة الحماية الاجتماعية، مع الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية لهذه الفئات.

وزير العمل: "رفع إعانات الوفاة إلى 300 ألف جنيه"

وجّه الوزير بالبدء في صرف إعانات الحوادث من 200 إلى 300 ألف جنيه لأسرة كل عامل يتعرض للوفاة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع التوسع في برامج التوعية الخاصة بحقوق وواجبات العمال.

كما وجّه بشمول جميع عمال المناجم والمحاجر، حتى غير المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، بالدعم من بند إعانات الوفاة، في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

اللجنة الاستشارية: "تحديات يومية تواجه عمال المناجم والمحاجر"

خلال الاجتماع، استمع الوزير إلى مطالب وملاحظات أعضاء اللجنة الاستشارية، الذين استعرضوا طبيعة العمل الشاقة في قطاع المناجم والمحاجر، واحتياجات العمال المتعلقة بالرعاية الصحية والاجتماعية وتوسيع قاعدة تسجيل العمالة غير المنتظمة.

كما استعرض ناجح جمعة حسن، الأمين العام للنقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات، جهود النقابة ورؤيتها لتقديم مزيد من الدعم والحماية، مع تنفيذ مبادرات دورية لدعم العمال كل ثلاثة أشهر.

حسن رداد: "منح استثنائية وشهادات مجانية للعمالة غير المنتظمة"

أكد وزير العمل أن توجيهات الرئيس تضمنت صرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة بجانب المنح الدورية، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.

وأشار إلى إتاحة شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة مجانًا للعمالة غير المنتظمة، دعمًا لدمجهم في سوق العمل الرسمي وتمكينهم اقتصاديًا ومهنيًا.

الوزير: "تطوير إلكتروني لتوسيع قاعدة المستفيدين"

أوضح حسن رداد، أن الوزارة مستمرة في تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، بما يتيح خدمات التسجيل والاستعلام بصورة ميسرة، ويسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن لجان التشغيل الفرعية التابعة لوزارة العمل بالمحافظات تعمل على متابعة أوضاع العمال ميدانيًا، وتقديم مختلف أوجه الرعاية، من منح دورية واستثنائية ورعاية صحية وتعويضات الوفاة والعجز.

محافظ أسوان: "وزارة العمل شريك أساسي في دعم الشباب"

من جانبه، رحّب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بزيارة وزير العمل، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأشار المحافظ إلى أهمية برامج التدريب والتأهيل المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأهدى محافظ أسوان، في ختام اللقاء، درع المحافظة لوزير العمل تقديرًا للتعاون والشراكة البناءة بين الجانبين.