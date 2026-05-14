إعلان

"القومي للمرأة" ينفذ ورشة عمل لتعزيز الاستجابة لقضايا العنف ضد المرأة

كتب : نور العمروسي

09:37 م 14/05/2026

ورشة عمل لتعزيز سرعة الاستجابة لحالات العنف ضد الم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفذ المجلس القومي للمرأة ورشة عمل للجان التنسيقية لتعزيز آليات الاستجابة لقضايا العنف ضد المرأة، بعدد 16 محافظة، في إطار جهود المجلس المستمرة لتعزيز آليات الاستجابة لقضايا العنف ضد المرأة.

جاء ذلك بحضور كل من: أمل توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة، وداليا حمدي مدير عام إدارة المحافظات، إلى جانب مقررات فروع المجلس وأعضاء اللجان التنسيقية بالمحافظات.

واستهدفت الورشة تطوير آليات العمل والتدخل التنفيذي الفعّال بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات التى تتعرض العنف وتقديم خدمات متكاملة للمرأة، كما تناولت الورشة توحيد إجراءات إدارة الحالة، وتعزيز منظومة الإحالة والمتابعة بين الجهات المختلفة، إلى جانب مناقشة التحديات الميدانية ووضع آليات عملية للتعامل معها.

اقرأ أيضًا:

عضو بـ"مجلس المحامين" يطلق دعوة لتأسيس مجلس قومي للرجال

رئيسة "القومي للمرأة" تبحث مع محافظ أسوان تعزيز دعم وتمكين المرأة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة مكتب شكاوى المرأة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد
رياضة محلية

"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد
بعد إعلانه الارتباط للمرة الـ 6.. تعرف على نساء في حياة أحمد الفيشاوي
زووم

بعد إعلانه الارتباط للمرة الـ 6.. تعرف على نساء في حياة أحمد الفيشاوي
"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
زووم

"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
أخبار مصر

الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
رويترز: مشادات حادة بين الوفدين الإيراني والإماراتي في اجتماع بريكس
شئون عربية و دولية

رويترز: مشادات حادة بين الوفدين الإيراني والإماراتي في اجتماع بريكس

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية