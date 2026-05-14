نفذ المجلس القومي للمرأة ورشة عمل للجان التنسيقية لتعزيز آليات الاستجابة لقضايا العنف ضد المرأة، بعدد 16 محافظة، في إطار جهود المجلس المستمرة لتعزيز آليات الاستجابة لقضايا العنف ضد المرأة.

جاء ذلك بحضور كل من: أمل توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة، وداليا حمدي مدير عام إدارة المحافظات، إلى جانب مقررات فروع المجلس وأعضاء اللجان التنسيقية بالمحافظات.

واستهدفت الورشة تطوير آليات العمل والتدخل التنفيذي الفعّال بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات التى تتعرض العنف وتقديم خدمات متكاملة للمرأة، كما تناولت الورشة توحيد إجراءات إدارة الحالة، وتعزيز منظومة الإحالة والمتابعة بين الجهات المختلفة، إلى جانب مناقشة التحديات الميدانية ووضع آليات عملية للتعامل معها.

