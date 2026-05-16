تشهد البلاد، اليوم، أجواءً مائلة للحرارة إلى حارة نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يكون الطقس معتدلًا خلال ساعات الليل.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة مئوية.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، إضافة إلى بعض مناطق محافظة البحر الأحمر، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

كما تشهد بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار.