أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التشغيل التجريبي لمجزر "كلح الجبل" بمركز إدفو بمحافظة أسوان، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 21 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة، اليوم، تقرير اللجنة الفنية المُشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مجزر "كلح الجبل" يُعد ثاني مجزر يتم تطويره ورفع كفاءته وتسليمه لمحافظة أسوان خلال أسبوع، بعد بدء التشغيل التجريبي لمجزر دراو، بما يسهم في تعزيز قدرة المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضافت أن مساحة مجزر "كلح الجبل" تبلغ نحو 1400 متر مسطح، ويضم صالة لذبح المواشي بمساحة 300 متر، إلى جانب الخدمات الملحقة بها، والتي تشمل غرف السمط، والجلود، والغلايات، والضواغط، والثلاجة، ومنطقة التسليم، والمكاتب الإدارية والخدمية.

كما يحتوي عنبر الذبح على خط تعليق من الاستانلس يمتد بطول المجزر من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، إضافة إلى صندوق ذبح بطاقة تتراوح بين 15 و20 رأسًا في الساعة، بأوزان من 400 إلى 650 كيلوجرامًا. ويضم أيضًا عنبرًا مخصصًا لذبح الأغنام بمساحة 110 أمتار، وبطاقة استيعابية تصل إلى 30 رأسًا في الساعة.

خدمات مجزر كلح الجبل بأسوان

أشارت الوزيرة إلى أن المجزر يضم منطقة خدمات تحتوي على غرف للأطباء والمرافق، إلى جانب مساحة مخصصة لاستقبال المواشي.

كما تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل، وتنفيذ شبكات تغذية المياه والصرف الصحي، ونظام مكافحة الحريق، وشبكات الأعمال الكهربائية، وأنظمة التيار الخفيف، التي تشمل إنذار الحريق، والتليفونات، وكاميرات المراقبة، وأنظمة الصوتيات، بالإضافة إلى أنظمة التهوية وشفط الروائح، ومولد احتياطي للكهرباء، وطلمبات لرفع ضغط المياه.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من تسليم باقي المجازر الحكومية المستهدف تطويرها ورفع كفاءتها في مختلف المحافظات، لتدخل الخدمة قبل عيد الأضحى المبارك، مع تجهيزها للعمل بكامل طاقتها، بما يضمن تقديم خدمات ذبح آمنة وصحية للمواطنين، وفق أعلى معايير السلامة الصحية والبيئية.