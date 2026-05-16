عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري لشهر مايو 2026، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، إلى جانب نواب المدير التنفيذي ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات.

وشدد الدكتور حسام صلاح، خلال الاجتماع، على رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة لقصر العيني، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية كافة، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة.

كما وجه برفع معدل الأمان للمخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية ليغطي احتياجات ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مختلف الظروف.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسام حسني فعاليات الجلسة العلنية المفتوحة التي أُقيمت يوم 20 أبريل لاختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 بنظام (5+2)، والتي انطلقت برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة أن توزيع الأطباء تم وفق معايير النزاهة والشفافية، بهدف سد الاحتياجات التي أقرها جهاز التنظيم والإدارة، والتي بلغت 312 وظيفة، من بينها 237 وظيفة بالأقسام الإكلينيكية بمستشفيات قصر العيني.

ووافق المجلس على اعتماد تحديث سياسات مكافحة العدوى بالمستشفيات للإصدار الثالث (2026 - 2028)، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية لضمان سلامة المرضى والعاملين.

كما وافق المجلس على تخصيص نوبتجية يومية على مدار 24 ساعة من المحامين أعضاء الإدارة القانونية بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، تحت إشراف مدير الإدارة القانونية، للتدخل الفوري في مواجهة أي تجاوزات ضد الأطباء أو العاملين.

وأكد الدكتور حسام صلاح أن الحفاظ على كرامة الفرق الطبية وحماية حقوقهم يمثلان الضمانة الأساسية لاستدامة الخدمة الصحية بجودة تليق بقصر العيني، مشيرًا إلى أن قانون المسؤولية الطبية يعد حجر الزاوية لتحقيق التوازن بين حماية الطبيب وضمان حقوق المريض، بما يوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم التميز والإبداع الطبي.

كما استعرض المجلس نسب إشغال مستشفيات قصر العيني، حيث شدد عميد الكلية على أهمية المتابعة الدورية لضمان كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على عدد من التبرعات المقدمة لدعم المستشفيات، في إطار تعزيز دور العمل الأهلي في مساندة القطاع الطبي والخدمات الصحية.