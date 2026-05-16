قاد أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، حملة ميدانية مكبرة للمرور على عدد من المخابز البلدية بقرى منشية شفيق وتل ضباعة وكفر الشيخ خليفة، وذلك بحضور مدير إدارة تموين منيا القمح ومسؤول المتابعة الميدانية بالمحافظة، في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز البلدية والتأكد من تقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات.

الالتزام بمعايير النظافة العامة

وخلال الجولة، تابع رئيس المدينة سير العمل داخل المخابز، والتأكد من انتظام عملية إنتاج الخبز البلدي المدعم، مع التشديد على الالتزام بمعايير النظافة العامة ونظافة المعدات وأدوات العجين والإنتاج، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم منتج جيد يليق بأهالي مركز منيا القمح.

المتابعات الميدانية

وأكد أشرف عامر أن الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية ستستمر بشكل يومي بمختلف قرى المركز والمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة التموينية والرقابية، لضبط منظومة العمل داخل المخابز والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والفنية.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط داخل المخابز البلدية بمركز منيا القمح.