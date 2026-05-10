تولي الدكتورة جيهان زكى، وزيرة الثقافة اهتماما خاص بالدبلوماسية الثقافية، لتعزيز حضور القوى الناعمة المصرية على الساحة الدولية.

وفي هذا الصدد يقوم السفير عمر سليم، مساعد وزير الثقافة للشئون الخارجية، بتحركات واسعة في الملف الدولي، ومنها التحضير لزيارة الوزيرة المرتقبة إلى مدينة كازان عاصمة جمهورية تتراستان، والمشاركة فى اجتماعات منظمة المؤتمر الاسلامى، بالإضافة إلى تنسيق وترتيب العلاقات الدولية للوزارة وآخرها حضوره لقاء سفير دولة قطر فى القاهرة مع الدكتورة جيهان زكى.

وعلى هامش اللقاء مع وزيرة الثقافة، نال السفير عمر سليم تصديقها علي تعيين الدكتورة هويدا كامل مسئولا عن الأمور الإدارية فى ملف العلاقات الخارجية، فيما يظل السفير عمر سليم هو قائد ملف العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة.

جدير بالذكر أن السفير عمر سليم؛ وجه دبلوماسي دولي ذو ثقل كبير في المشهد السياسي الدولي، وشغل مناصب عديدة رفيعة علي مدار مسيرة طويلة وحافلة، وتستند عليه وزيرة الثقافة في الشأن الدبلوماسي.