إعلان

وزيرة الثقافة تقود تحركات دولية مكثفة لتعزيز الحضور المصري

كتب : محمد لطفي

06:30 ص 10/05/2026

الدكتورة جيهان زكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تولي الدكتورة جيهان زكى، وزيرة الثقافة اهتماما خاص بالدبلوماسية الثقافية، لتعزيز حضور القوى الناعمة المصرية على الساحة الدولية.

وفي هذا الصدد يقوم السفير عمر سليم، مساعد وزير الثقافة للشئون الخارجية، بتحركات واسعة في الملف الدولي، ومنها التحضير لزيارة الوزيرة المرتقبة إلى مدينة كازان عاصمة جمهورية تتراستان، والمشاركة فى اجتماعات منظمة المؤتمر الاسلامى، بالإضافة إلى تنسيق وترتيب العلاقات الدولية للوزارة وآخرها حضوره لقاء سفير دولة قطر فى القاهرة مع الدكتورة جيهان زكى.

وعلى هامش اللقاء مع وزيرة الثقافة، نال السفير عمر سليم تصديقها علي تعيين الدكتورة هويدا كامل مسئولا عن الأمور الإدارية فى ملف العلاقات الخارجية، فيما يظل السفير عمر سليم هو قائد ملف العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة.

جدير بالذكر أن السفير عمر سليم؛ وجه دبلوماسي دولي ذو ثقل كبير في المشهد السياسي الدولي، وشغل مناصب عديدة رفيعة علي مدار مسيرة طويلة وحافلة، وتستند عليه وزيرة الثقافة في الشأن الدبلوماسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة جيهان زكى الدبلوماسية الثقافية منظمة المؤتمر الاسلامى وزيرة الثقافة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بتصميم أنيق ومواصفات ممتازة.. هواوي تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية
أجهزة متنوعة

بتصميم أنيق ومواصفات ممتازة.. هواوي تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية
ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا
شئون عربية و دولية

ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا
متى يجب تناول الفيتامينات وهل تضر الجسم؟.. مجدي نزيه يجيب
مصراوى TV

متى يجب تناول الفيتامينات وهل تضر الجسم؟.. مجدي نزيه يجيب
الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية
أخبار المحافظات

الرئيس السيسي يصطحب ماكرون في جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية
شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس
زووم

شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان