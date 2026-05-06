وزير الصناعة: آلية تمويل جديدة لدعم القطاع الصناعي

كتب : أحمد العش

07:34 م 06/05/2026

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل على إنشاء آلية تمويل جديدة لدعم القطاع الصناعي بعيدًا عن المبادرات التقليدية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار الإنتاجي وتوفير مصادر تمويل مستدامة للمصنعين.

وأوضح "الوزير" خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذا التوجه يستهدف توفير أدوات تمويل أكثر مرونة تساعد على توسيع القاعدة الصناعية وزيادة القدرة الإنتاجية.

حوار مستمر مع المصنعين لمواجهة التحديات

أشار "هاشم" إلى أن الأيام الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة مع عدد من المصنعين، موضحًا أن هناك لقاءات مستمرة للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الصناعة لضمان معالجة المشكلات بشكل واقعي وسريع.

إطلاق أول صندوق استثماري صناعي في مصر

كشف وزير الصناعة أن الدولة تستعد لإطلاق أول صندوق استثماري صناعي من نوعه، يتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.

وأوضح أن من المقرر إطلاق الصندوق بنهاية شهر يوليو المقبل، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة ودعم الإنتاج المحلي.

استراتيجية لتعزيز النمو الصناعي والتنافسية

أكد "هاشم" أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وشدد المهندس خالد هاشم، على أن الدولة تسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام القطاع الصناعي بما يحقق نموًا مستدامًا ويعزز مكانة الصناعة الوطنية.

