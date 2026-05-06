أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها العمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير منظومة الموردين، باعتبارها أحد أهم ركائز تنمية القطاع الصناعي.

وأوضح "الوزير" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذه الفئة من الصناعات تمثل "قلب الصناعة" ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية في مصر.

مجمعات صناعية وخريطة جديدة لتنمية القرى

أشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء مجمعات صناعية جديدة لتوفير فرص للشباب والمستثمرين، بما يساهم في توسيع القاعدة الصناعية وزيادة عدد المنتجين في السوق.

ولفت إلى أنه يجري إعداد خريطة صناعية جديدة تستهدف تنمية القرى والمناطق المختلفة، إلى جانب العمل على إحياء المصانع المتعثرة من خلال منصة متكاملة لإدارة وتطوير هذه المنشآت.

منصة إلكترونية لدعم الصناعات الصغيرة

كشف "هاشم" عن مناقشات مع شركات القطاع الخاص لإنشاء منصة تجارة إلكترونية تربط بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تسويق المنتجات وزيادة فرص التعاون بين المصانع.

وأكد أن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز التكامل الصناعي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

تنمية الكوادر البشرية ودعم التصدير

شدد وزير الصناعة على أن تأهيل العنصر البشري والكوادر الفنية يمثل ركيزة أساسية في تطوير الصناعة، موضحًا أن الدولة تستهدف رفع كفاءة العمالة الفنية لدعم خطط التوسع الصناعي.

وأشار المهندس خالد هاشم، إلى أن مصر تستهدف الوصول بصادراتها غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تطوير مختلف القطاعات الصناعية وزيادة الإنتاجية.

