إعلان

وزير الصناعة: مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات غير بترولية بحلول 2030

كتب : أحمد العش

06:36 م 06/05/2026

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها العمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير منظومة الموردين، باعتبارها أحد أهم ركائز تنمية القطاع الصناعي.

وأوضح "الوزير" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذه الفئة من الصناعات تمثل "قلب الصناعة" ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية في مصر.

مجمعات صناعية وخريطة جديدة لتنمية القرى

أشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء مجمعات صناعية جديدة لتوفير فرص للشباب والمستثمرين، بما يساهم في توسيع القاعدة الصناعية وزيادة عدد المنتجين في السوق.

ولفت إلى أنه يجري إعداد خريطة صناعية جديدة تستهدف تنمية القرى والمناطق المختلفة، إلى جانب العمل على إحياء المصانع المتعثرة من خلال منصة متكاملة لإدارة وتطوير هذه المنشآت.

منصة إلكترونية لدعم الصناعات الصغيرة

كشف "هاشم" عن مناقشات مع شركات القطاع الخاص لإنشاء منصة تجارة إلكترونية تربط بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تسويق المنتجات وزيادة فرص التعاون بين المصانع.

وأكد أن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز التكامل الصناعي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

تنمية الكوادر البشرية ودعم التصدير

شدد وزير الصناعة على أن تأهيل العنصر البشري والكوادر الفنية يمثل ركيزة أساسية في تطوير الصناعة، موضحًا أن الدولة تستهدف رفع كفاءة العمالة الفنية لدعم خطط التوسع الصناعي.

وأشار المهندس خالد هاشم، إلى أن مصر تستهدف الوصول بصادراتها غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تطوير مختلف القطاعات الصناعية وزيادة الإنتاجية.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة

توجيهات رئاسية بتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين

الحكومة تستعرض تحديث وثيقة ملكية الدولة وخطة الطروحات قبل نهاية العام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصادرات غير البترولية تطوير الصناعة مجلس الوزراء مؤتمر الحكومة وزير الصناعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ننفرد بنشر حيثيات حكم إلغاء بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية
حوادث وقضايا

ننفرد بنشر حيثيات حكم إلغاء بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية
نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
زووم

نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
زووم

مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
شئون عربية و دولية

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور: "أنا مايكل جاكسون الغلابة" (10 صور)
زووم

بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور: "أنا مايكل جاكسون الغلابة" (10 صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر التحقيق
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي