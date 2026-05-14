أثارت مكافآت المستشارين بهيئة تنمية الصعيد أزمة حادة بين النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب، من جهة، وعمرو عبدالمنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، من جهة أخرى، وذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان بالمجلس لموازنة الهيئة.

بدأت الأزمة عندما طالب النائب حسام الخشت بمعرفة أسباب ارتفاع ميزانية مكافآت المستشارين بالهيئة من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه في موازنة عام 2026، فضلًا عن تخصيص 700 ألف جنيه لبند "ملابس العاملين".

وبينما طالب النائب حسام الخشت بمعرفة أسباب ارتفاع المكافآت وأسباب وجود بند ملابس، حدثت مشادات بينه وبين رئيس هيئة تنمية الصعيد، الذي أكد أنه لن يحضر إلى اللجنة مرة أخرى، قائلًا: "وريني مين هيجيبني".

وقد دفع ذلك النائب حسام الخشت للرد قائلًا: "الهيئة ملزمة بخدمة أهالي الصعيد، وحضرتك هتيجي تاني المجلس تناقش طلبات الإحاطة"، وبينما أصر رئيس هيئة تنمية الصعيد على موقفه بعدم الحضور للمجلس، علق عليه النائب حسام الخشت بقوله: "لا هتيجي تاني بدل المرة عشرة، ده مال عام وإحنا مسؤولين عنه أمام الشعب، وأقسمنا يمين نحافظ عليه".

كما انتقد "الخشت"، تراجع أداء الهيئة في محافظات الصعيد، مع ذكر مشاكل بمشروعات سوهاج وأراضٍ غير مستغلة، وندب موظفين غير متخصصين، وتوقف مصنع للأخشاب، وعدم استغلال مزرعتين في أسيوط.