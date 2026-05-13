ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والسياسية، وفي مقدمتها الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، إلى جانب متابعة عدد من النشاطات الرئاسية والاقتصادية المهمة.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد المناسبة على مصر بالأمن والاستقرار.

مدبولي: "توفير السلع واللحوم بكميات مضاعفة قبل العيد"

شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بمختلف الأسواق، مع طرح كميات مضاعفة منها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

كما وجه بطرح كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة، بالتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

مدبولي: "تكثيف الحملات الرقابية ومنع الممارسات الاحتكارية"

أكد رئيس الوزراء أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش على المجازر بمختلف المحافظات.

وأشار إلى ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

مدبولي: "الرئيس السيسي أكد ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي"

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز النشاطات الرئاسية خلال الأسبوع الجاري، وفي مقدمتها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "أفريقيا – فرنسا" بالعاصمة الكينية نيروبي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته بالقمة أهمية إصلاح النظام المالي الدولي، وتعزيز آليات تمويل التنمية، والتوسع في أدوات التمويل الحديثة مثل السندات الخضراء ومبادلة الديون بمشروعات تنموية.

مدبولي: "مصر مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي"

أكد رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي شدد خلال لقاءاته الدولية على استمرار مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، من خلال تطوير البيئة التشريعية وتقديم حوافز جاذبة للاستثمار بالتوازي مع تطوير البنية التحتية.

وأضاف أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أشادت بالتزام مصر بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الانضباط المالي وتحسين بيئة الأعمال.

مدبولي: "لقاءات الرئيس تناولت الأزمات الإقليمية والتعاون الدولي"

أشار رئيس الوزراء إلى لقاءات الرئيس السيسي على هامش القمة، ومنها لقاؤه مع سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية، والتأكيد على دعم الحلول السلمية للنزاعات.

كما لفت إلى لقاء الرئيس مع رئيس كينيا، والذي تناول تعزيز التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية ودعم التعاون بين دول حوض النيل.

مدبولي: "الدولة تراهن على قطاع الصناعة لتحقيق النمو الاقتصادي"

تطرق رئيس الوزراء إلى جولته الأخيرة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بمدينة السادات والسادس من أكتوبر، مؤكدًا أن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة لقيادة النمو الاقتصادي في مصر.

وأوضح أن الدولة تعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، بهدف توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.