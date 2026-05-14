قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم لا نحتفل فقط بتسليم رخص دولية في مجالات مختلفة، وإنما نحن أمام بناء جيل كامل مؤهل لخوض سوق العمل عالميا، وقادر على المنافسة أمام العالم.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم أنه في هذه الإطار هناك تكليفات مستمرة من الرئيس أن تضع الحكومة ملفات التطوير أمام الحكومة، وبالتالي فإننا نولي اهتماما لمنظومة الرخص الدولية.

وأوضح أن هناك توجها إستراتيجيا واضح للدولة على بناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي، ومما لا شك فيه أن تلك الجهود تنعكس على مؤشرات التنمية من خلال زيادة متوسط دخل الأسرة، ورفع موارد الاقتصاد المصري بالعملة المحلية والأجنبية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مئات الشباب يستفيدون من برامج التدريب المقدمة من الدولة وقادرين على مواجهة سوق العمل وتوفير معيشة أفضل للأسرة المصرية.

وأوضح مدبولي أن المهارات الرقمية المتقدمة واللغات الأجنبية ومهارت العمل الحر هي أضلاع المثلث لخلق شاب قادر ومؤهل على العمل في السوق العالمية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ رؤيتها في بناء اقتصاد قادر على مواجهة التنمية وخلق شباب قادر على مواجهة سوق العمل.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس، اليوم الخميس احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق كل من: "مبادرة المليون رخصة دولية" و"مرصد سوق العمل الدولي".