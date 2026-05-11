أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الاثنين، أنه في ضوء ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول صورة خطاب برقم 4381-LEG بتاريخ 22/4/2026 والمتعلق بالدعاوى القضائية الخاصة بصرف العلاوات، أن ما تم تداوله صاحبه تفسير غير دقيق لمضمون الخطاب.

حل قانوني مرتقب لملف العلاوات داخل الشركات التابعة للمياه

أكدت "الشركة" في بيان لها، أنها تعكف حاليًا على وضع تصور مالي وقانوني شامل لحل المطلب الجماعي الخاص بجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة بشأن العلاوات الخاصة والاستثنائية محل الدعاوى القضائية، بما يحقق مصلحة العاملين ويراعي البعد الاجتماعي سواء لمن أقاموا دعاوى أو لم يقيموا.

الشركة القابضة: الخطاب المتداول إجراء إداري لا علاقة له بالصرف

أشارت إلى أن الخطاب المتداول يُعتبر إجراءً تنظيميًا وقانونيًا داخليًا بين الإدارات القانونية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، ويهدف إلى توحيد أسس وآليات التعامل مع الدعاوى القضائية في هذا الملف، دون أن يكون له أي علاقة بقرارات الصرف من عدمه.

وشددت على أن هذا الإجراء يندرج ضمن التنسيق الإداري والقانوني فقط، لضمان توحيد أساليب الدفاع والإجراءات القانونية على مستوى الشركات التابعة.

واختتمت الشركة القابضة لمياه الشرب، بيانها بمناشدة الجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء التفسيرات غير الصحيحة، مؤكدة حرصها على دراسة كافة مطالب العاملين بما يحقق الصالح العام ويحفظ الحقوق في إطار القانون والعدالة.

اقرأ أيضًا:

قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 6 مناطق القاهرة اليوم

الجمعة.. قطع المياه 10 ساعات عن هذه المناطق بالجيزة

لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة